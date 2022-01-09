Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 896 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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