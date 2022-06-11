Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, otomobile gizlenmiş 370 gram metamfetamin ele geçirdi, araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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