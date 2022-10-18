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Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

18.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.F.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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