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Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

16.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Altınşehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katından kötü koku gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Azize Dikbıyık'ı (50) yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dikbıyık'ın cesedi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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Adıyaman ölü

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

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Gül Eczanesi
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