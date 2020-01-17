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  4. Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi

Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 20:22 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi

Adıyaman'da hayvanseverler, otomobilin çarptığı yaralı köpeğe protez ayak alınması için kermes düzenledi.

Kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek için bir grup hayvansever harekete geçti. Veteriner tarafından tedavi altına alınan köpeğin kırılan ayağı için protez takılması gerektiği anlaşıldı.

Hayvanseverler yaralı köpeğe protez alınabilmesi için kent merkezinde bir araya gelerek kermes düzenledi.

Kermesi düzenleyenlerden Muhammed Yunus Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden bir araya gelerek yaralı köpeğin tedavisi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Duyarlı Adıyamanlılardan destek isteyen Yıldırım, kermesten elde edilecek gelirin tamamının yaralı köpek ve sokak hayvanları için harcanacağını ifade etti.

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Adıyaman kermes

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