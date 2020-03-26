YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

Adıyaman’da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.Mimar Sinan Kültür Parkı’nın doğusunda bulunan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde yapılacak olan halk eğitim merkezinin temel kazısı başladı.

Adıyaman’da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

Adıyaman’da 1960 yılından beri hizmet veren halk eğitim merkezinin yetersiz kalması nedeniyle yeni halk eğitim binasının inşaatına başlandı.
Mimar Sinan Kültür Parkı’nın doğusunda bulunan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde yapılacak olan halk eğitim merkezinin temel kazısı başladı. Bodrum üzerine 3 kat olacak şekilde, 912 metrekare üzerine toplam 3 bin 994 metrekarede inşa edilecek. Ayrıca bahçe içerisinde 100 metrekare kitap deposu yapılacak. Kaba inşaatı hayırsever Abuzer Yıldırım tarafından yaptırılacak binanın diğer kısmı Devlet Yatırım Programı kapsamında yapılacak.
Yeni halk eğitim merkezinde 12 adet kültür dersliği, 1 adet kuaför atölyesi, 1 adet cilt bakım atölyesi, 1 adet dikiş nakış atölyesi, 1 adet el sanatları atölyesi, i adet bilgisayar atölyesi, 1 adet kamu internet erişim merkezi odası, 1 adet çocuk oyun odası, 1 adet kantin, 1 adet malzeme odası, 7 adet idari oda, 1 adet öğretmenler odası, 1 adet acık lise bürosu, 1 adet arşiv odası, 1 adet çok amaçlı salon ve bay ve bayan tuvalet bulunacak.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yıllardır özlemini çektiğimiz halk eğitim merkezi müdürlüğünün inşaatına başlanılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, yardım ve destekte bulunun kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Adıyaman’da yeni halk eğitim merkezinin inşaatına başlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Ceyhan’da yaşlılar için özel ekip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:38
İkindi
16:07
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Alev Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
İzci Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Kahta Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Av yasağı başlıyor

Av yasağı başlıyor

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

Başkan Kılınç İstiklal Caddesi esnafını ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.