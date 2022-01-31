Adıyaman'da yoğun kar yağışı seralara da zarar verdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı 21 dönümlük sera kullanılamaz hale geldi.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrasında Kahta-Siverek kara yolu yakınındaki sera, biriken karı taşıyamayarak çöktü. Seraların içinde bulunan ürünler zarar gördü.

Yaklaşık 50 işçi ile topraksız tarım yapan ve yıllık 500 ton domates üreterek ihracat yapmaya başlayan seranın sahibi Mustafa Beyazkuş, AA muhabirine, 21 bin metrekare alanda salkım domatesi yetiştirdiklerini, yağan kardan dolayı tüm seranın zarar gördüğünü ve ürünlerin ziyan olduğunu söyledi.

Beyazkuş, yaklaşık 15 milyon lira civarında zararlarının olduğunu, sadece kendisinin mağdur olmadığını, serada birlikte çalıştığı yaklaşık 50 kişinin işsiz kaldığını ifade ederek, destek talebinde bulundu.

