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Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

17.12.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 34 FA 6945 plakalı yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı'nda R.D'nin kullandığı 02 FT 613 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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trafik kazası Adıyaman

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