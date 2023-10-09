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Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu

09.10.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde devam eden kazılarda, 18 bireye ait oda mezar bulundu.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Bu yıl nisan ayında 72 işçiyle başlayan kazı çalışmalarında ise 18 bireyin gömüldüğü oda mezar bulundu. Mezarın üst girişinde ise Hilan ismi ve 5 kişinin baş harflerinden oluşan yazıt tespit edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, antik kentteki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kent içerisinde 10 dönümlük alanda oda mezarı bulduklarını aktaran Alkan,"Bu oda mezar diğer mezarlardan farklı olarak yaklaşık 18 bireye ait oda mezar şeklinde karşımıza çıkmakta. 3 niş içerisinde her bir nişin içerisinde 6'şar mezar bulunuyor." dedi.

Oda mezarın özelliği hakkında bilgi veren Alkan,"Oda mezar Perre Antik Kenti'nde şu ana kadar bulduğumuz en büyük oda mezar şeklinde karşımıza çıkıyor. Kapı girişinde ise kapı taşı bulunmakta ve üst kısımda ise Hilan adında birisinin buraya gömülü olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

Alkan, mezarın milattan önce 1'inci yüzyıla ait olduğunu belirterek, "Oda mezar milattan önce 1'inci yüzyılda yapılıyor fakat geç evresinde yani 5'inci yüzyılda Hilan adında birisi de buraya gömülüyor ve diğer harfler de buradaki gömülen insanların baş harfleri olduğu kanısına vardık. Bu nedenle ilk kez kapı üzerinde bir yazıtın çıkması, bu mezarı bu oda mezarı önemli kılıyor." ifadesini kullandı.

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Adıyaman Perre Antik Kenti

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