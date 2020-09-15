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Adıyaman’daki planlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili TOKİ başkanı Ömer Bulut ile görüştü.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret eden Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da devam eden ve planlanan millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, sulama yatırımları, Samsat merkezli deprem konutları, sosyal konutlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.Aydın, Başkan Bulut ile projeler ile ilgili istişarede bulunduklarını belirterek, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman’daki planlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili TOKİ başkanı Ömer Bulut ile görüştü.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret eden Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’da devam eden ve planlanan millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, sulama yatırımları, Samsat merkezli deprem konutları, sosyal konutlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Aydın, Başkan Bulut ile projeler ile ilgili istişarede bulunduklarını belirterek, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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