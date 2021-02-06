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Adıyaman'daki silahlı kavga

06.02.2021 00:37 | Son Güncelleme:
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Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybettiği bildirilen bir kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kaynakları tarafından, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiği aktarılan Yaşar Göğüs'ün sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Başından silahla yaralanan Göğüs'ün hayati tehlikesinin devam ettiği ve uzun süren ameliyatının ardından yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Bu arada, 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma da geniş çaplı sürüyor.

Kavganın, kaçak kazı yapan bir ailenin diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edildiği için çıktığı iddiası da güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.

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