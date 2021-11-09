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Adıyaman'dan 4 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi

09.11.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'dan 4 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi

Malatya'da bir binada meydana gelen çökmenin ardından Adıyaman'dan arama kurtarma araçlarıyla 4 kişilik AFAD ekibi Malatya'ya gönderildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olayın hemen ardından Adıyaman'dan alanında uzman 4 kişilik ekip, bölgeye hareket etti.

Ekibin, depremde yıkılan binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacağı öğrenildi.

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