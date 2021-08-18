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Adıyaman'dan Kastamonu'ya 5 tır yardım malzemesi

18.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'dan Kastamonu'ya 5 tır yardım malzemesi

Adıyaman'dan, Kastamonu'daki selden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında, çeşitli sivil toplum ve kuruluşlar tarafından içerisinde yaşam ve gıda malzemelerinin bulunduğu 5 tır yardım toplandı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın yaptığı dua sonrası tırlar Kastamonu'ya doğru yola çıktı.

Vali Mahmut Çuhadar, burada yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Bugünlerin milli dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirten Çuhadar, "Bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve 5 tır yardım toplamış olduk. Tırlarımızda toplam 45 ton un, 7,5 ton bulgur, 2,5 ton barbunya ve 4 ton şeker var. Ayrıca malzemeler içerisinde 1 ton da sıvı sabun ve temizlik malzemesi temin ettik." diye konuştu.

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