YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’dan Kılıçdaroğlu’na tam destek

Adıyaman’dan Kılıçdaroğlu’na tam destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman kurultay delegelerinin tamamı, Ankara’da gerçekleştirilecek olan CHP 37.

Adıyaman’dan Kılıçdaroğlu’na tam destek

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman kurultay delegelerinin tamamı, Ankara’da gerçekleştirilecek olan CHP 37. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek vereceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman il, ilçe yönetimleri, gençlik ve kadın kolları ile Gölbaşı, Tut, Yaylakonak, Şambayat, Kesmetepe, Pınarbaşı ve harmanlı belediye başkanları ve kurultay delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek kararı açıklandı.
CHP’nin Adıyaman kurultay delegeleri toplantının ardından kamuoyuna yaptıkları ortak açıklamada, "Başlattığı adalet yürüyüşü ile demokrasi mücadelesini 31 Mart’taki yerel seçimlerle taçlandıran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin dört bir yanına umut verdi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız da özellikle pandemi döneminde ortaya koydukları hizmetler ve kurdukları dayanışma ağı ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye’yi nasıl bir yönetim anlayışının beklediğini gösterdiler.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet ve demokrasi mücadelesi sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünde önemli bir kilometre taşı olacak 37. Olağan Kurultayında genel başkan adayımızın Kemal Kılıçdaroğlu’dur” diye konuştu.

Adıyaman’dan Kılıçdaroğlu’na tam destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:13
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:53
Yatsı
21:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

İzci Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Yabancı Avcılar, Av Ücreti Karşılığında Dağ Keçisi Avlıyor

Yabancı Avcılar, Av Ücreti Karşılığında Dağ Keçisi Avlıyor

Otogarda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Otogarda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.