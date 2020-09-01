Adıyaman’ın eğitim yatırımları değerlendirildi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilde yapılan eğitim yatırımları değerlendirildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına, il yönetim kurulunun yanı sıra il genel meclis ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından AK Parti hükumeti döneminde eğitime yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Dağtekin, bugüne kadar yapılan yatırımların görsellerini de yönetim kurulu ile paylaştı.

2020-2021 Eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Dağtekin, “Eğitimci olmam hasebiyle eğitimde Adıyaman’ın nerden nereye geldiğini en iyi bilenlerden biriyim. Allah’a hamd olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve geçmiş dönem milli eğitim bakanlarımız, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimizin çabalarıyla 19 yılda Adıyaman’ımız eğitimde büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı” dedi.

Eğitimde, bütün bir cumhuriyet döneminden daha fazla yatırım yapıldığını söyleyen Başkan Dağtekin, “Okul öncesinden, yükseköğrenime varana kadar her alanda öğrenciyi, öğretmeni, idareciyi, velilerimizi ve eğitimi destekledik. AK Parti iktidarı döneminde eğitimde büyük bir yapılanma dönemi geçirildi. Okul sayımız artarken, derslik sayımız yaklaşık ikiye katlandı. Okullardaki spor alanlarımız ve laboratuvar sayılarımızı çok büyük ölçüde arttırarak öğrencilerimizin bu alanlardaki faaliyet imkanlarını yükselttik. Öğretmen sayımız iki katının üzerine çıkarken, öğretmenlerimizin ücretleri 18 yılda yüzde 600 oranında arttı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız çok büyük ölçüde azaldı. Ders kitapları ücretleri tarih oldu. Eğitime erişmede zorluk çeken öğrenciler için taşıma hizmeti sunuldu. Durumu olmayan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartı ile yardım bağlandı. 2002 Yılı Öğrenci sayısı 139 bin 261 iken 2020 yılı öğrenci sayımız 154 bin 256’ya yükselerek yaklaşık yüzde 10 artmıştır. Aynı dönemler için öğretmen sayımız 5 bin 355 iken 10 bin 220’ye yükselerek, öğretmen sayısında yaklaşık 2 katı bir artış sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından 2002 yılına kadar yapılan toplam derslik sayısı 3 bin 513 iken 2003-2020 Yılları arasında yapılan toplam derslik sayımız 3 bin 580’dir. İkili eğitim yapan okul sayısı 2002 yılında 302 iken bu alanda yaptığımız yatırımlar ve eğitim ordumuzun özveriyle yaptığı çalışmalar sonucunda 24 e düşürülmüştür. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan, gelişme yolunda önemli mesafe kat eden Adıyaman’ın, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarına devam edeceğiz inşallah. Bu vesile ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

