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Adıyaman'ın kültürel mirasları kadınlara ilham kaynağı oluyor

05.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin AUNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti'nin de aralında bulunduğu tarihi ve kültürel değerleri, Kadın ve Gençlik Merkezindeki kurslarda süs eşyalarına işleniyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerleri, Kadın ve Gençlik Merkezindeki çeşitli kurslarda süs eşyalarına resmediliyor.

Adıyaman Belediyesine bağlı Kadın ve Gençlik Merkezinde açılan, su kabağı, bakır işleme, halı atölyesi kurslarına katılan kadınlar, burada süs eşyalarına kentin tarihi ve kültürel mirasını, el emekleriyle işliyor.

Merkezin koordinatörü Ramazan Dinç, AA muhabirine, 20 ila 40 yaş grubundaki genç ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentte 7'ye yakın merkezin olduğunu ifade eden Dinç, merkezlerde yılda 5 bin kadına ulaşıldığını bildirdi.

Adıyaman'ın tarihi geçmişine dikkati çekerek kurslardaki süslemelerde de bu değerlere öncelik verildiğini anlatan Dinç, şunları belirtti:

"Adıyaman birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehrimiz. Biz de bu şehrin tanıtımı için kurslarımızdaki el sanatlarında tarihi güzelliklerimizi değerlendiriyoruz. Yani tarihimizle el sanatlarımızı buluşturuyoruz. Bu anlamda Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, ters lale gibi birçok güzellik kurslarımızdaki süs eşyalarında buluşuyor."

Kursiyerlerden Nazlı Azbay ise günlük hayatın stresinden kurtulmak için kursa geldiğini ve burada keyifli zaman geçirdiklerini aktardı.

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