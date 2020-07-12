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Adıyamanlı 15 Temmuz gazisi Ünlü: "40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz"

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu sol el parmağı kopan ve ayağına şarapnel parçası isabet eden Ömer Ünlü, yaşadıklarını anbean hatırlıyor - Gazi Ömer Ünlü: - "Sadece bugün değil 100 yıl da geçse biz yine sokağa çıkarız. Türk milleti ile kimse baş edemez. 15 Temmuz hain girişiminin 4. yılı, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz"

KEMAL KARAGÖZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT binası önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu sol el parmağı kopan ve ayağına şarapnel isabet eden Ömer Ünlü, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainliğin unutulmayacağını söyledi.

Adıyaman'da yaşayan Ömer Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da yaşadıklarının bir an olsun aklından çıkmadığını ifade etti.

O akşam teröristler tarafından hain bir pusu kurulduğunu ancak hiçbir karşılık beklemeden sokağa çıktığını belirten Ünlü, şunları dile getirdi:

"Sadece bugün değil 100 yıl da geçse biz yine sokağa çıkarız. Türk milleti ile kimse baş edemez. 15 Temmuz hain girişiminin 4. yılı, 4 yıl değil 40 yıl da geçse bu hainlik unutulmaz. Hain girişimin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen bazı kesimler tarafından halen sosyal medya üzerinden şehit yakınları ve gazilere yönelik hakaretler var. Halen FETÖ hainleri piyasada var. Bizler de daha ölmedik. 15 Temmuz'da yaşananları unutmadık."

- "Hainler ne yaparlarsa yapsın bu ülkeyi bölemezler"

O gece tanık olduklarını hiç unutamadığını ifade eden Ünlü, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi askerin içindeki hainler bize silah sıkıyor. Polis ve asker çatışıyor. Gencecik insanlar öldü. Darbe girişimine karşı çıkan birçok insan sakat kaldı. Ben olayları görüp şahit oldum. O gece yanımda hiç tanımadığım biri başından vurularak yanı başımda öldü. O gece herkes birlik ve beraberlik içerisindeydi. O günü unutamıyorum."

Geceleri başını yastığa koyduğunda yaşanılanların gözünün önünden gitmediğini söyleyen Ünlü, 'Vatan hainleri o geceyi kesinlikle unutmasın. Bu ülkede bizim gibi insanlar bitmez. Hainler ne yaparlarsa yapsın bu ülkeyi bölemezler." diye konuştu.

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