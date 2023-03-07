Adıyamanlı depremzede genç ve çocukların yüzü "İyilik Kupası" ile tebessüm etti

İstanbul merkezli Hareket Spor Kulübü, afetten etkilenen gençlere ve çocuklara destek olmak amacıyla Kahta ilçesinde "İyilik Kupası" projesi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Gönüllülerin, spor eğitmenlerinin, sosyolog, psikolog, sanatçı ve tiyatro oyuncularının katıldığı organizasyonda, çocuklara, bilek güreşi, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce sporları ile satranç, dama ve benzeri zeka oyunları oynatıldı.

Depremzede gençler ve çocuklar, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren binlerce üye ve gönüllüyle sahada olduklarını, yaraların sarılması adına binlerce çocuğa dokunmaya çalıştıklarını belirtti.

Gönlüne dokunmadıkları hiçbir çocuğun kalmamasını istediklerini dile getiren Demirel, "Çünkü geleceğimiz dediğimiz çocukların mutlu olması, onların iyi olması, toplumun yaralarının sarılması anlamında çok hızlı bir süreci beraberce yapmamız gerekiyor. Bunu da dayanışma içinde yapmamız gerekiyor." dedi.

Demirel, çocukların yüzündeki tebessümün yollardaki yorgunluklarını unutturduğunu da sözlerine ekledi.

Kulüp üyelerinden Serap Öztürk, çocuklara psikolojik destek vermek için geldiklerine değinerek, "Nasıl ki yetişkinlerin kendilerini ifade etme şekli konuşma ise çocuğun dili de oyundur. Biz oyunlarla, sporla çocukların kendilerini iyi hissetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

