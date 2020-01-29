Adıyamanlı STK’lar Kudüs için tek yürek oldu

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Amerika ve İsrail tarafından açıklanan tek taraflı çözüm planına tepki gösterdi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında sözde planın Filistin’i parçalama ve yok etme planı olduğu vurgusu yapıldı.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamayı okuyan Memur- Sen İl Başkanı Ali Deniz, “Dün gece yapılan bir toplantı sonrasında, dünyanın sömürgeci ve emperyalist gücü ABD’nin Başkanı Donald Trump ve işgalci terörist İsrail’in Başbakanı Netanyahu, yüzyılın barış planı adıyla yüzyılın utanç planını açıkladılar. Bu sözde anlaşma ile kendi ülkelerinin iç siyasetinde batağa girmiş olan bu iki meczup lider, tarihin en aptal manevrası ile skandallarına bir yenisini daha eklemişlerdir. Sözde anlaşmanın tanıtıldığı toplantıda yer alan Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ise bu tarihi ihaneti, bir ömür sırtlarında taşıyacaklardır.

Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD’nin, hem katil Netenyahu ve erketesi Trump’ın Filistin’i işgal planı, diplomatik açıdan palavra, bizim açımızdan sadece bir paçavradan ibarettir. Filistin’in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık, hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından da, insanlık onuru sınavıdır. Bu planı asla tanımayacak, Filistin ve Kudüs özgür olana dek hep haykırmaya devam edeceğiz.

Ne ABD’nin Filistin konusunda ses çıkarma hakkı ne de Trump’ın Kudüs’e dair söz söyleyecek aklı vardır. Yüzyılın anlaşması kumpası, umarız Filistin’den İsrail’i, İslam coğrafyasından ABD’yi def edecek bir başlangıç olur.

Yüzyılın anlaşması palavrası tam bir Siyonist işgal kalkışmasıdır. Siyonist güçler ve onların oyunlarına ram olmuş köleler, Ortadoğu ve Filistin üzerinden insanlığı, barışı ve dünyanın huzurunu hedef alan bir dünya savaşını başlatmak istiyor. Dolayısıyla insanlık için, kapitalizme ve siyonizme karşı direniş, medeniyet coğrafyamız ve inanç paydaşlarımız için iman, insanlık için onur mücadelesidir.

Kudüs’e yönelik ABD ve işgalci, istilacı, terörist İsrail tarafından izlenen politikalar ve adım adım işgale yönelik sergilenen maksatlı hareketler, asla kabul edilemez. Ümmet olarak buna direnmek bir anlamda varlık nedenimizdir. Mazlum Filistin halkının ve Kudüs’ün sonuna kadar yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin halkının reddettiği bir taslak yüzyılın anlaşması değil, olsa olsa yüzyılın dayatması olur.

Şunu iyi bilin ve belleyin ki, komutanı Hz. Muhammet olan bir ümmet, asla boyun eğmeyecektir. Direniş ve haykırışımız İsrail ve emperyalizm yok olana dek sürecektir” diye konuştu.

