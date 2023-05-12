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Adli kontrolle serbest kalan hırsız yine akıllanmadı

12.05.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te iki iş yerinden telefon ile para çalan ve hakkında 46 sabıka kaydı bulunan 14 yaşındaki hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adli kontrolle serbest kalan hırsız yine akıllanmadı

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın M.O. (14) olduğu tespit edildi. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 46 sabıka kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen 9 ayrı olayın faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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