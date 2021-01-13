Adli Tıp Birinci Üst Kurulu, anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verdi

İZMİR (AA) - Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildirdi.

Kurul, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen rapor arasında bulunan çelişkileri gidermek amacıyla düzenlediği raporu, yargılamanın yapıldığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, inceleme sonucu elde ettiği bilgi ve bulgular neticesinde şu kanıya vardı:

"Mahmut Can Kalkan'ın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."