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  4. Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama:

Adli Tıp Kurumundan Kürtçe tercüman olmadığı iddialarına yalanlama:

27.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"24 Ağustos'ta kurumumuza Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi iletişim sorunu yaşanmamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisi ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır" - "Kurumumuzda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca gibi birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekim bulunmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Adli Tıp Kurumu, 24 Ağustos'ta kuruma Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi iletişim sorunu yaşanmadığını, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmadığını, kendisi ve avukatının da tercüman talebi olmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "ATK 'Kürtçe tercüman yok' diyerek 80 yaşındaki Özer'in hastalık öyküsünü dinlemedi" şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos Çarşamba günü kurumumuza muayene için Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen hükümlü Makbule Özer'in Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan muayenesinde hekimler ve hasta arasında herhangi bir iletişim sorunu yaşanmamış, muayenesi sırasında kendisinden istenen hareketleri anlamış ve doğru şekilde uygulamış, bu nedenle tercümana ihtiyaç duyulmamış, kendisinin ve avukatının da tercüman talebi olmamıştır."

Ayrıca kurumda ihtiyaç halinde bilirkişi olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Kürtçe, Lazca gibi birçok dilde tercümanlık yapabilecek personel ve hekimin bulunduğu bildirilen açıklamada, "Resmi bilirkişilik faaliyeti yürüten, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel saygınlığıyla bilinen kurumumuza yönelik asılsız ve gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

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Tercüman Adli Tıp Kurumu Kürtçe

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