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Adliye bahçesinde kadına şiddet

KİLİS HABERLERİ  | 24.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kilis’te boşanma dava sonrası adliye bahçesinde kadına şiddet uygulayan kocaya önleyici tedbir kararı verildi.Kilis Aile Mahkemesinde boşanma davası için kardeşleri ile birlikte gelen M.G.

Kilis’te boşanma dava sonrası adliye bahçesinde kadına şiddet uygulayan kocaya önleyici tedbir kararı verildi.
Kilis Aile Mahkemesinde boşanma davası için kardeşleri ile birlikte gelen M.G. adlı bayan adliye çıkışında boşanma aşamasındaki eşi M.G. ve yakınları tarafından saldırıya uğradı. M.G. adlı bayan, annesi G.H., kardeşleri E.H. L.H. duruşma sonrası Adliyeden çıkarken M.G. adlı bayanın eşi ve yakınları arasında kısa süreli tartışma çıktı. M.G. ile kardeşi Adliye’de katip olarak çalışan M.F.G tarafından M.G. adlı bayan ve yakınları saldırıya uğradılar. Olayın büyümesi üzerine Adliye polisi araya girerek, kavgayı araladı. Taraflar hakkında karşılıklı darp, tehdit ve hakaret olayından 7 kişi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.G. hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında önleyici tedbir kararı uygulandı. M.G. ile eşi M.G’nin duruşmasının 12 Ocak 2021 tarihine ertelendiği bildirildi.

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