YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga: 4 yaralı

Adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga: 4 yaralı

14.12.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır merkezde aralarında husumet bulunan iki grup adliye önünde birbirine girdi. Dava öncesinde çıkan muştalı kavgada 4 kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga: 4 yaralı

Merkez Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde bulunan adliye ek binasında aralarında husumet olan iki grubun davası vardı. Dava sırası gelmeden iki grup adliye ek binasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Önceden adliyeye nasıl sokulduğu bilinmeyen parmaklık muştalar ile bir taraf karşı tarafa saldırdı. Çıkan kavga sonrası destek ekip istendi.

Çevik kuvvet ve özel hareketin olay yerine sevk edilmesi ile birçok kişi gözaltına alındı. Yaralı 4 kişi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken çevik kuvvet ve özel hareket adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay esnasında görüntü almaya çalışan gazetecilere ekipler izin vermedi. Bazı gazeteciler ise tehdit edildi.

CEMİYETTEN YAPILAN TEHDİDE KINAMA

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, basın mensuplarına yapılan tehdidi kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada, “Polis müdüründen kavgayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit: ‘sen bundan sonra görürsün.’ Bugün adliye binası önünde yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ve görevini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına tehdit asla kabul edilemez. Demokrasinin mihenk taşı olan biz basın mensuplarına yapılan bu tür tehditleri esefle kınıyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır’da amca çocuklarının kavgasında ölen genç, toprağa verildiIğdır’da amca çocuklarının kavgasında ölen genç, toprağa verildi
Van’da vefat eden Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendiVan’da vefat eden Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi
Antalya’da mafya tipi örgüte polisten operasyonAntalya’da mafya tipi örgüte polisten operasyon
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:10
Öğle
12:03
İkindi
14:26
Akşam
16:46
Yatsı
18:11
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.