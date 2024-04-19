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Adliye personellerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

İHA İHA
19.04.2024 14:57
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Çankırı Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Çankırı Adliyesinde ‘bağımlılıkla mücadele’ eğitimi verildi.

Çankırı Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından Çankırı Adliyesinde eğitim düzenlendi. Adliye Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi üyeleri ve adliye çalışanlarına bağımlılıkla mücadele hakkında eğitimler verildi.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, düzenlenen eğitim nedeniyle Çankırı YEDAM Başkanlığına ve katılımcılara teşekkür ederek yargı organları olarak toplum sağlığına zarar veren her türlü bağımlılık yapan unsurlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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