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Adliye ve hukuk büroları dezenfekte edildi

BURSA HABERLERİ  | 20.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, Adliye Sarayı ve hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen duruşmaların 15 Haziran’dan itibaren yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığı adliye ve baro odaları, Osmangazi Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, Adliye Sarayı ve hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen duruşmaların 15 Haziran’dan itibaren yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığı adliye ve baro odaları, Osmangazi Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Cumartesi günü uygulanan sınırlı sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye ekipleri, Uluyol’daki Adalet Sarayı’nın yanı sıra Bursa Barosu CMK Uygulama Merkezi ile birlikte hukuk bürolarının bulunduğu iş merkezlerini büyük bir titizlikle ilaçladı. Özel koruma kıyafetli belediye ekipleri, iş merkezlerinin kapı, asansör ve merdivenlerini dezenfekte etti.

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