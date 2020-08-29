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Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmesi olayının şüphelisi tutuklandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi’nde ve ilçe merkezinde eve ve 1 iş yerine baskın düzenlendi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmesi olayının şüphelisi tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi’nde ve ilçe merkezinde eve ve 1 iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili E.C. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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