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Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.10.2020 17:07 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 589 gram kubar esrar ele geçirilmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanan A.D.(36) isimli şahsın araç ve ikametinde yapılan aramalarda toplamda 589 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.

Samsun’un Bafra ilçesinde 589 gram kubar esrar ele geçirilmesi olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Fevziçakmak Mahallesi’nde yakalanan A.D.(36) isimli şahsın araç ve ikametinde yapılan aramalarda toplamda 589 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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