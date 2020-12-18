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ADM Elektrik'e "Leylek Yuvası"ndan ödül

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.12.2020 16:36 | Son Güncelleme

Üç ilde dağıtım hizmeti veren şirket, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylekle doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor

DENİZLİ (AA) - Aydın, Denizli ve Muğla'da enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik, "Leyleklere Yeni Yuva Projesi"nin, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde platin ödül kazandı.

ADM Elektrik'ten yapılan açıklamada, şirketin 11 yıldır, hizmet bölgesi olan Aydın, Denizli ve Muğla'da ilkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına proje yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Elektrik direkleri üzerine yerleştirilen özel yaşam platformlarında misafir olan leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımlarının Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada "ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor." ifadelerine de yer verildi.

Proje, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin bu yıl çevrimiçi düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, "Karasal Yaşam" kategorisinde platin ödülü almaya hak kazandı ve ilk yılında TEDAŞ tarafından halkla ilişkiler dalında "Özel Proje" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin önceki yıllarda düzenlediği etkinliklerde de proje, çeşitli ödüller elde etmişti.

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