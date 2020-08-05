YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Adnan Demir, veda mesajı yayınladı

Adnan Demir, veda mesajı yayınladı

ERZURUM HABERLERİ  | 05.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.Görevden alınması dolayısıyla bir veda mesajı yayınlayan Adnan Demir, 2012 yılından bu yana, gece gündüz demeden, kısıtlı sayıda personelle ve Bölge illerinin önceliklerini dikkate alarak yürüttüklerini söyledi.Adnan Demir’in veda mesajı şöyle: “2012 yılından beri kurucu başkan olarak görev yaptığım DAP İdaresi Başkanlığı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.Bilindiği üzere; DAP Bölgesi’ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerimiz sorumluluk alanımızda bulunmaktadır.Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bu illerimize, görev sürem içerisinde ödeneği 1.3 milyar lirayı bulan 1711 projeyle hizmet etme mutluluğunu yaşadım.

Adnan Demir, veda mesajı yayınladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını, 2012 yılından bu yana Kurucu Başkan olarak yürüten Adnan Demir, 4 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu görevinden alındı.
Görevden alınması dolayısıyla bir veda mesajı yayınlayan Adnan Demir, 2012 yılından bu yana, gece gündüz demeden, kısıtlı sayıda personelle ve Bölge illerinin önceliklerini dikkate alarak yürüttüklerini söyledi.
Adnan Demir’in veda mesajı şöyle: “2012 yılından beri kurucu başkan olarak görev yaptığım DAP İdaresi Başkanlığı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum.
Bilindiği üzere; DAP Bölgesi’ni oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerimiz sorumluluk alanımızda bulunmaktadır.
Tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek bu illerimize, görev sürem içerisinde ödeneği 1.3 milyar lirayı bulan 1711 projeyle hizmet etme mutluluğunu yaşadım. Bana bu fırsatı tanıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Kalkınma Eski Bakanlarımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Lütfi Elvan’a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ediyorum.
Bölgede projelerin uygulanmasında uygulayıcı kuruluşlara; Valiliklere, Üniversitelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Ayrıca, birlikte çalışmaktan zevk ve onur duyduğum ve projelerin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen DAP Ailesine teşekkür ediyor, yeni göreve atanan Başkana başarılar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu veda ziyaretlerine başladı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:10
Öğle
12:26
İkindi
16:17
Akşam
19:32
Yatsı
21:04

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Nuran Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Çınar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzurum’da 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı

Erzurum’da 18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ev hanımı yazdığı şiir kitabına imza günü yaptı

Ev hanımı yazdığı şiir kitabına imza günü yaptı

Büyükşehir, Şehitler'deki 128 Sosyal Konutu Takasla Satışa Çıkarttı

Büyükşehir, Şehitler'deki 128 Sosyal Konutu Takasla Satışa Çıkarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.