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Adnan Menderes Bulvarı’na bahar geldi

AYDIN HABERLERİ  | 13.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Aydın’ı güzelleştirmek için yılın her mevsimi çalışmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’in en önemli caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda çiçeklendirme çalışması yaptı.Çiçeklendirmede Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlığında yetiştirilen çiçekler kullanıldı.

Aydın’ı güzelleştirmek için yılın her mevsimi çalışmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler’in en önemli caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı’nda çiçeklendirme çalışması yaptı.
Çiçeklendirmede Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Mimar Sinan Mahallesi’ndeki fidanlığında yetiştirilen çiçekler kullanıldı. Aydın’ın Söke, Kuşadası ve Nazilli ilçeleri başta olmak üzere Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar, Karacasu, Atça Didim’de de Büyükşehir’in yetiştirdiği çiçeklerle güzelleştirilme çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, çiçeklerin önünde özçekim (selfie) yapmayı da ihmal etmedi. Bulvarı rengârenk yapan çiçekleri gören vatandaşlar çiçeklerin önünde özçekim yaparken bulvara baharın geldiğini söyledi.
Aydın’ın kış aylarında da baharı yaşadığını belirten Başkan Çerçioğlu ise Aydın’ı daha da güzelleştirmek için yapılan çalışmaların her mevsim Aydın’ın 17 ilçesinde devam ettiğini ifade etti.

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