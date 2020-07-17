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Adnan Menderes Caddesinde sona gelindi

MANİSA HABERLERİ  | 17.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Daha önce alt yapı çalışması gerçekleştirilen Soma Adnan Menderes Caddesinde Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılan üst yapı çalışmasında sona yaklaşıldı.

Daha önce alt yapı çalışması gerçekleştirilen Soma Adnan Menderes Caddesinde Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılan üst yapı çalışmasında sona yaklaşıldı. Prestij caddesi haline getirilen cadde çok yakında Somalıların kullanımına açılacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Adnan Menderes Caddesi’ni baştan aşağı yeniliyor. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan caddede Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapılan üst yapı çalışmalarının sonuna gelindi. Bu kapsamda Soma’nın prestij caddesi haline gelecek olan caddeye incelemelerde bulunmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay gitti. Kuruçay’a Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü Can Doğan Canseven, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut eşlik etti.

Kuruçay: “Soma ilçemize yakışır bir proje oldu”
Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları inceleyen Daire Başkanı Kuruçay, yapılan prestij caddesiyle ilgili bilgiler verdi: “Soma İlçemizin Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunuyoruz. Bu caddemizin önemi hem meskun mahal hem de inkişaf gelişme konut alanın olduğu bir bölgeye hizmet veriyor olması. Bu noktada Soma Bölgesel Isıtma Sistemlerinin alt yapı çalışmaları meydana gelmişti. Bu çalışmaların bitmesiyle yol yapım çalışmalarına başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün inkişaf konut sahasında bulunması nedeniyle Soma Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan içme suları yağmur suları ve kanalizasyon alt yapı sistemlerinin tamamının yenilenmesi talimatını verdi. Yakın zamanda bu alt yapı çalışmalarının bütünü tamamlanmış durumda. Bu noktada biz yaklaşık bin 300 metrelik kısmında 5 bin metrenin üzerinde bir bordür çalışması, prizma desenli yol zemininde kullandığımız kilit parke taşları olmak üzere toplamda 27 bin metrekare taş döşemesi yapıyoruz. Çalışmanın sonuna gelindi. Otobüs durakları, çöp konteyner sahaları, diğer araçlarımızın ihtiyaç duyacağı parklanma sahaları, dönüş kavşak noktaları ve aydınlatmasıyla Soma İlçemize yakışır bir prestij proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. En kısa zamanda da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için elimizden gelen gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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