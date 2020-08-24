Adnan Menderes Üst Geçidi yürüyen merdiveni 4 gün kapalı

Pişmaniyeciler Meydanı inşa çalışmaları nedeni ile vatandaşların güvenliği için Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi’nin Halkevi tarafındaki yürüyen merdivenler 4 gün süreyle geçici olarak kapalı olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sembollerinden Pişmaniye için kentin merkezinde bulunan alana Pişmaniyeciler Meydanı inşa ediyor. Şehre kazandırılacak olan modern meydan için gerçekleştirilen çalışmalar nedeni ile Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi’nin Halkevi tarafındaki yürüyen merdiven güvenlik önlemi kapsamında 4 gün boyunca kapalı tutulacak.

Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesine modern bir meydan kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Proje ile hem pişmaniyeci esnafı modern bir meydanda satışlarını yapabilecek hem de vatandaşlar bu meydanda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca yapılan çalışmalar devam ediyor. Pişmaniyeciler Meydanındaki çalışmalardan dolayı vatandaşların güvenliğini önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Yaya Üst Geçidi Halkevi tarafındaki yürüyen merdiveni 4 gün kapalı tutacak. 25 Ağustos Salı gününden itibaren başlayacak olan uygulamadan dolayı vatandaşlar ulaşımını, yürüyen merdivenin arka tarafındaki normal merdivenleri kullanarak sağlayabilecek.



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