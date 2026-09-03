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Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Fenerbahçe'den ayrılarak Al Jazira'nın yolunu tutmaya hazırlanan Anderson Talisca'nın, açıklamaları gündem oldu. Brezilyalı yıldızın ayrılmak istemediğini söylerken 'Beni zorla gönderdiler' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler
Cevdet Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediği yönündeki sözleri gündeme damga vurdu. Talisca'nın, yaşanan gelişmeler nedeniyle Fenerbahçe'den buruk şekilde ayrıldığı belirtildi.

"BENİ ZORLA GÖNDERDİLER"

Fenerbahçe den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca dan yönetime olay sözler 1

Takvim'de yer alan habere göre; Anderson Talisca, Fenerbahçe'de kalma düşüncesindeydi. Sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu ve sezona da iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Brezilyalı yıldız, ayrılık kararının kendi isteği dışında gerçekleştiğini yakın çevresine aktardı.

Talisca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de gayet mutluydum. Sezona iyi başladım. Taraftarın da beni sevdiğini biliyorum. Beni takımdan zorla gönderdiler. Futbolda böyle şeyler var ama buradan buruk ayrılıyorum."

YENİ ADRESİ AL JAZIRA

Fenerbahçe den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca dan yönetime olay sözler 2

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında yer açabilmek amacıyla Talisca'nın takımdan gönderilmesine karar verildi. Bu gelişmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

Taraflar arasında transferin tüm detaylarında anlaşma sağlanırken, son karar Talisca'ya bırakıldı. Fenerbahçe'de kalmak isteyen deneyimli oyuncu, yaşanan gelişmelerin ardından Al Jazira'ya gitmeyi kabul etti. Brezilyalı yıldızın yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

"ALKIŞLAYARAK GÖNDERECEĞİZ"

Fenerbahçe den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca dan yönetime olay sözler 3

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer de Talisca'nın takımdan ayrılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Kamer, Brezilyalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüpteki katkısına dikkat çekerek taraftarların kendisini alkışlarla uğurlayacağını ifade etmişti.

Kamer'in açıklaması şöyle:

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz."

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Anderson Talisca son dakika fenerbahçe talisca
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