Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. İki yıldır birlikte olan Bastık ve Tütüncü, İzmir Çeşme'de evlendi.

Nikâhın kıyılmasının ardından ünlü çift, mutluluk gözyaşları döktü. Çifti bu özel günlerinde aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

İkilinin mutlu anlarına dair renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık konusunda birbirlerine sürpriz yaptıklarını söyleyerek nikah öncesinde birbirlerini görmediklerini belirtti. Bastık, "Serkay'la ne provalarda ne de başka bir yerde gelinlik ve damatlıkla birbirimizi gördük. İlk kez nikâh kıyılırken karşı karşıya geldik" diye konuştu.

NİKÂH KIYILIRKEN GÖZLERİM DOLDU"

Bastık, özellikle anne ve babasının gözyaşlarına hâkim olamamasının kendisini duygulandırdığını belirtti. Şarkıcı, "Nikâh kıyılırken gözlerim doldu. Annem ve babam ağlayınca ben de kendimi tutamadım" açıklamasını yaptı.

Zeynep Bastık düğünde ince ve zarif askılarıyla öne çıkan, düşük kare yaka yaka, hafif A kesim bir gelinlik tercih etti. Bastık, gelinliğinin akışkan ve derin yırtmaçlı eteği ile tamamladığı sade duvağıyla zarif görünümüyle tam not aldı.