MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

İki yıldır birlikte olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift Çeşme'de nikah masasına oturdu. Zeynep Bastık'ın gelinliği tam not aldı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. İki yıldır birlikte olan Bastık ve Tütüncü, İzmir Çeşme'de evlendi.

Nikâhın kıyılmasının ardından ünlü çift, mutluluk gözyaşları döktü. Çifti bu özel günlerinde aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmadı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı 1

İkilinin mutlu anlarına dair renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık konusunda birbirlerine sürpriz yaptıklarını söyleyerek nikah öncesinde birbirlerini görmediklerini belirtti. Bastık, "Serkay'la ne provalarda ne de başka bir yerde gelinlik ve damatlıkla birbirimizi gördük. İlk kez nikâh kıyılırken karşı karşıya geldik" diye konuştu.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı 2

NİKÂH KIYILIRKEN GÖZLERİM DOLDU"
Bastık, özellikle anne ve babasının gözyaşlarına hâkim olamamasının kendisini duygulandırdığını belirtti. Şarkıcı, "Nikâh kıyılırken gözlerim doldu. Annem ve babam ağlayınca ben de kendimi tutamadım" açıklamasını yaptı.

Zeynep Bastık düğünde ince ve zarif askılarıyla öne çıkan, düşük kare yaka yaka, hafif A kesim bir gelinlik tercih etti. Bastık, gelinliğinin akışkan ve derin yırtmaçlı eteği ile tamamladığı sade duvağıyla zarif görünümüyle tam not aldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''O sahneler ortalığı karıştırdı! ''Birebir kopyalanmış''
İlk bölümün ardından gündem oldu! ''Bu dizi hiç bitmesin'' İlk bölümün ardından gündem oldu! ''Bu dizi hiç bitmesin''

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.