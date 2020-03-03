Adnan Menderes’in anısına resim sergisi düzenlendi

1. Uluslararası Demokrasi ve Milli Egemenlik Resim, Hat Sanatı ve Tekstil Sergisi açılış töreni Aydın Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Serginin açılış törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz katıldı.

Sergi açılışında, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin kapsamını belirleyen, akıl ve muhakemeyi devreye sokan kurumların başında üniversitelerin geldiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bilinmelidir ki bizler, üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Sorumluluğumuz ağır, ama bu sorumluluk bizim çalışma isteğimizin merkezinde durmakta ve her daim bizi diri tutmaktadır. Geleceğin dinamik, bağımsız, güçlü ve lider Türkiye’sini ancak bu şekilde inşa edebiliriz” dedi.

Serginin düzenleyicisi ADÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aytaç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 15 Temmuz şehitleri ve İdlib’te şehadete ulaşan Mehmetçikler için katılımcıları, saygı duruşuna davet etti. 10’u yabancı ülkeden olmak üzere 66 sanatçı akademisyenin eserleriyle katıldığı sergi hakkında bilgiler veren Aytaç, Adnan Menderes’in anısına düzenlenen sergiye ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Ülke olarak hassas günlerden geçtiğimizi belirten Vali Yavuz Selim Köşger, milli birliğimizin daim olmasını temenni ederek açılış kurdelesini kesti.

Vali Yavuz Selim Köşger, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve beraberindeki heyet, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nün kazı sorumluluğunu aldığı Tralleis Antik Kenti’nden çıkartılan tarihi eserlerin de sergilendiği müzede, Müze Müdürü Abdulbari Yıldız’ın eşliğinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulundu.

