Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. İddianın sahibi Oktar'ın en çok 'bilinen' kediciklerinden Ceylan Özgül...

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANIYOR

Gündeme bomba gibi düşen iddiayı sert bir dille yalanlayan Adnan Oktar cephesi, Ceylan Özgül'ün Oktar'ın yanında ne kadar mutlu olduğunu gösteren görüntüler yayınlamaya başladı.

CEYLAN ÖZGÜR İLE ADNAN OKTAR KARŞILIKLI OYNAMIŞ

Bunlardan biri de A9 kanalındaki programda Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'la karşılıklı oynaması oldu. Bahsi geçen görüntüde Ceylan Özgül'ün Oktar'ın karşısında bir hayli mutlu görünüyor.