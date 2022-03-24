YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

24.03.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanığın tutuklanmalarını gerektiren bir değişikliğin bulunmadığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından 68 sanık hakkındaki tahliye kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), Başsavcılığın 15 Mart'ta 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına ilişkin itirazını değerlendirdi.

Ceza dairesi kararında,15 Mart'ta verilen tahliye kararları sonrası sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektiren bir değişikliğin bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

- Bozma kararı ve Başsavcılığın itirazı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiKırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı:

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mart Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:16
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.