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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada bir avukat tutuklandı

01.04.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada bir avukat tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Oktar'ın dört avukatından biri tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden ekiplerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadeleri alındı.

Başsavcılık, şüphelileri "silahlı suç örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, şüpheli avukatlardan Sinem Mollahasanoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 avukat ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 4 avukat gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinden Tarkan Yavaş'ın bilgisayarında yapılan incelemede, cezaevindeki müvekkilleriyle görüşen avukatların Yavaş'a bilgi verdiği belirlenmişti. Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 2 sanığın itirafçı olması üzerine, durumdan haberdar olan Yavaş'ın cezaevindeki bu kadınlara baskı yapılması için talimat verdiği öğrenilmişti.

Örgüte bağlı olmayan avukatlara vekalet verenlere de baskı yapıldığı, vekaletlerini geri çekmelerinin istendiği, bu konuda bilgilendirilen örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın tehdit mesajının da bu kişilere iletildiği tespit edilmişti.

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