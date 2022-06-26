Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenal tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, 13 kilometrelik parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, okulların kapanmasıyla birlikte turist yoğunluğunun arttığını belirtti.

Tepe, 13 kilometrelik parkuru 2 saatte tamamladıklarına işaret ederek, "Rafting severleri Düzce'ye bekliyoruz. Rafting güzel bir heyecan, tatlı bir heyecan. Pandemiden sonra bu kalabalığı, bu yoğunluğu, misafirlerimizin bu ilgisini görmek bizi mutlu ediyor. Artık manevi ve psikolojik olarak, insanlarımız çok fazlasıyla yorulmuştu. Bu süreci inşallah enerji ve adrenalinle atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Adrenalin tutkunlarının, hafta içi de burayı tercih edebileceklerini vurgulayan Tepe, "Okulların tatile girmesinin ardından, hafta içi turlarına da rağbet arttı. Çünkü insanlar, artık günlük aktiviteler de yapmak istiyor. Misafirlerimiz, bungalov evlerimiz ve kamp alanlarımızda konaklayabilirler." dedi.

Tepe, rafting turlarının haftanın 7 günü aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

