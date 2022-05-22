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Adrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştu

22.05.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adrenalin tutkunları Susurluk Off-Road Festivali'nde buluştu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen Susurluk Off-Road Festivali'nde bir araya gelen yarışseverler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Organizasyon, Susurluk Doğa ve Off-Road Grubu (SUDOFF), Susurluk Belediyesi, Susurluk Kaymakamlığı ve Susurluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Çaylak Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin kamp kurduğu mesire alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen off-road ekipleri, hazırlanan pistte kıyasıya yarıştı.

Balıkesir'in yanı sıra Bursa, Ankara, İstanbul, Tekirdağ'dan gelen 50 sporcu, 20 off-road aracıyla parkurda yarışarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kamp masası ve sandalyelerini alarak pist çevresine gelen misafirler de yüksek noktalarda oturarak yarışın keyfini çıkarttı.

Yarışmada, parkuru 2 dakika 48 saniyede tamamlayan Ahmet Kurt birinci, 3 dakika 8 saniyede bitiren Seçil Kırço ikinci, 3 dakika 24 saniyede tamamlayan Ömer Çetin de üçüncü oldu. Dereceye girenlere ise kupa ve madalyaları takdim edildi.

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road sporunun heyecan verici olduğunu söyledi.

Susurluk'un doğa sporları açısından çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten Köken, "İlçemiz yol üstünde bulunan bir ilçe olduğu için burası Türkiye'nin durağı sayılır. İlçemizde karavan turizmini de yaygınlaştırmak istiyoruz. İnsanlarımız etkinlikten gayet memnun. Umuyoruz ki bu artarak devam edecektir." diye konuştu.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney de Türkiye'nin dört bir yanından insanların festivale geldiğini dile getirdi.

Güney, etkinliğin çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Susurluk Doğa ve Off-Road Grubu (SUDOFF) Başkanı Devrim Atalay Polat ise festivale başlarken insanların bu kadar ilgi göstereceğini düşünemediklerini anlattı.

İlk üçe girenlere kupa ve madalya hediyelerinin olduğunu bildiren Atalay, festivali geleneksel hale getirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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