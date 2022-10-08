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Adres Patent Muğla şubesini açtı

08.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut: -"Muğla coğrafi işaretli ürünler konusunda ülkemize önemli değerler kazandırdı. Kentte başvurusu devam eden 16, coğrafi işaret tescili alan 19 ürün bulunuyor"

İSTANBUL (AA) - Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Muğla’ya 13’üncü şubelerini açtıklarını ve bölgede yapılan üretimlerin katma değerini artırmak istediklerini kaydetti.

Adres Patent'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbulut, kentin sınai mülkiyet noktasında ciddi potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Marka başvurularını ve alınan tescilleri incelediğimizde son üç yıllık dönemde yükselen bir ivme söz konusu.

2019’da 1550, 2020’de 1867 ve 2021’de 2324 marka başvurusu gerçekleştirilmiş durumda. Bu rakamlar aynı zamanda bölgedeki yatırımların da artış trendinde olduğunu gösteren bir parametre niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Marka başvurularındaki benzer tablonun kentteki tasarım başvurularında da kendisini gösterdiğini aktaran Akbulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarım; bir ürünün parçası veya bütünü üzerindeki çizgi, şekil, biçim, renk, doku, süsleme, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Muğla özelindeki verileri ele aldığımızda 2019’da 58, 2020’de 100 ve 2021’de 298 tasarım başvurusu gerçekleştirilmiş.

Tasarım başvurularındaki artış bölgedeki kilogram başı ihracat değerinin de artmasında oldukça etkili. Şehir son üç yıllık dönemde en fazla patent başvurusunu 2019’da 82 olarak gerçekleşmiş. Bu rakam 2020’de 52’ye düşmüş ve 2021’de 73’e çıkmış olsa da 2019 rakamının gerisinde kalmış durumda. Verileri incelediğimiz patent alanında bölgede daha fazla çalışma yapılması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor."

Akbulut, kırsal kalkınmada coğrafi işaretli ürünlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Muğla coğrafi işaretli ürünler konusunda ülkemize önemli değerler kazandırdı. Kentte başvurusu devam eden 16, coğrafi işaret tescili alan 19 ürün bulunuyor.

Özellikle kamu, üretici ve sivil toplum kuruluşları arasındaki sinerji coğrafi işaret başvurularında da kendisini göstermiş durumda. Tarım ve turizmde tüm yıla yayılan bir anlayış ortaya koyan şehir, zeytinyağı, çam balı, portakalı ve halısı başta olmak üzere kendisine özgü ürünleri koruma altına alıyor.” şeklinde konuştu.

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