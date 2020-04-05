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Adrese teslim balık

İZMİR HABERLERİ  | 05.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını tehdidiyle birçok alanda kısıtlama getirilirken, vatandaşların evlerinde kalmaları nedeniyle iş yapamadıklarını belirten Çeşmeli balıkçılar, sosyal medya sayfalarından telefonlarını yayınlayarak evlere balık servisi yapıyor.9 metrenin altındaki teknelere en fazla iki kişinin binebilmesi sınırlamasına dikkat ederek geçimlerini sürdürebilmek için balık avına devam eden Çeşmeli balıkçılar, restoranların kapalı olması, vatandaşların da evlerinde kalmaları nedeniyle tuttukları balıkları satmakta zorlandıklarını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını tehdidiyle birçok alanda kısıtlama getirilirken, vatandaşların evlerinde kalmaları nedeniyle iş yapamadıklarını belirten Çeşmeli balıkçılar, sosyal medya sayfalarından telefonlarını yayınlayarak evlere balık servisi yapıyor.
9 metrenin altındaki teknelere en fazla iki kişinin binebilmesi sınırlamasına dikkat ederek geçimlerini sürdürebilmek için balık avına devam eden Çeşmeli balıkçılar, restoranların kapalı olması, vatandaşların da evlerinde kalmaları nedeniyle tuttukları balıkları satmakta zorlandıklarını söyledi. Çeşmeli balıkçılar, çözümü sosyal medyada bulmaya çalışırken, sosyal medya sayfalarından telefonlarını yayınlayarak tüketicilere ulaşmaya çalışıyor. Balıkçılar, kendilerini arayan vatandaşların adreslerine giderek istediği balıkları teslim ediyor.

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Hayat Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
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