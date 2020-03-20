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ADSM’den anlamlı mesaj

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) çalışanları, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.Çin’de çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan korona virüsüne karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

ADSM’den anlamlı mesaj

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) çalışanları, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.
Çin’de çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan korona virüsüne karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Van’da da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları “Biz sizin için buradayız, lütfen sizde bizim için evde kalın!” yazısı ile Van halkına mesaj yolladı.

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