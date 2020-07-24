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ADÜ ‘2020 Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’na katıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘https://www.virtualfair-yok.gov.tr/’ adlı internet sitesi üzerinden ilkini düzenlediği, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katıldı.YÖK’ün, korona virüs salgınının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini uluslararası alanda, dijital ortamda da tanıtmak amacıyla düzenlediği fuarda, ülke genelinde devlet ve vakıf olmak üzere birçok üniversite yer aldı.Çevrim içi olarak ADÜ’nün eğitim-öğretim olanakları tanıtıldıADÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personelleri, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda öğrencilere çevrim içi olarak ADÜ’nün eğitim-öğretim olanakları hakkında bilgi verdi.Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere ulaşan fuarda, ADÜ standı çok sayıda öğrenci tarafından ziyaret edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) ‘https://www.virtualfair-yok.gov.tr/’ adlı internet sitesi üzerinden ilkini düzenlediği, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020’ye katıldı.
YÖK’ün, korona virüs salgınının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerini uluslararası alanda, dijital ortamda da tanıtmak amacıyla düzenlediği fuarda, ülke genelinde devlet ve vakıf olmak üzere birçok üniversite yer aldı.
Çevrim içi olarak ADÜ’nün eğitim-öğretim olanakları tanıtıldı
ADÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personelleri, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı’nda öğrencilere çevrim içi olarak ADÜ’nün eğitim-öğretim olanakları hakkında bilgi verdi.
Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere ulaşan fuarda, ADÜ standı çok sayıda öğrenci tarafından ziyaret edildi.

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