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ADÜ Devlet Konservatuarı Akademik Kurul toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi.Devlet Konservatuarının pandemi tedbirlerini yerine getirerek yüz yüze gerçekleştirdiği toplantı, Konservatuar Müdürü Prof.

ADÜ Devlet Konservatuarı Akademik Kurul toplantısı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, gerçekleştirildi.
Devlet Konservatuarının pandemi tedbirlerini yerine getirerek yüz yüze gerçekleştirdiği toplantı, Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun’un açılış konuşmasıyla başladı.
Yeni eğitim öğretim yılında, öğrencilere ve öğretim elemanlarına başarılar dileyen Uzun, “2020-2021 eğitim öğretim yılında, Geleneksel Türk Müziği Bölümü Lisans ve Tezli Yüksek Lisans birimleri ile Müzik ve Sahne Sanatları Lise biriminin ilk kez öğrenci alarak eğitim öğretime başlaması, eğitimde bütünlük ve sürekliliğin sağlanması açısından konservatuarımız için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, katkı sağlayan başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere üniversitemizin tüm senato üyelerine kurumumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

ADÜ Devlet Konservatuarı Akademik Kurul toplantısı yapıldı

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