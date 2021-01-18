YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti

ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti

18.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.Öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, fakülte akademik çalışmalarına ve memnuniyet durum raporlarına dair bilgilendirme yapılarak her sene olumlu yönde bir artış olduğu belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, fakülte akademik çalışmalarına ve memnuniyet durum raporlarına dair bilgilendirme yapılarak her sene olumlu yönde bir artış olduğu belirtildi. Toplantı, öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyetinde artış gözlemlenmesi ve akademik çalışmalara artan ivme ile devam edilmesinden dolayı öğretim elemanlarına teşekkür edilmesiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Aydınlıların kar sevinci

Aydınlıların kar sevinci

Başkan Atabay’dan Didimli miniklere sürpriz

Başkan Atabay’dan Didimli miniklere sürpriz

Karacasu’da proje ve tanıtım atağı

Karacasu’da proje ve tanıtım atağı

Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı

Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı

Karacasu’da sokak canları unutulmadı

Karacasu’da sokak canları unutulmadı

Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.