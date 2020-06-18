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ADÜ Haber Dergisi 152. sayısı yayımlandı

AYDIN HABERLERİ  | 18.06.2020 13:14 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Haber Dergisi’nin 152.

ADÜ Haber Dergisi 152. sayısı yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Haber Dergisi’nin 152. sayısı olan Mayıs 2020, zengin içeriğinin yanı sıra gündeme dair akademisyenlerin topluma ışık tutan düşünceleri ve ADÜ’nün güncel haberleri ile yayımlandı.
Covid-19 salgını nedeniyle online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında ADÜ’deki güncel haberlerin yanı sıra bu sayıya özel olarak Türkiye’nin kriz yönetimi açısından Covid-19 salgını ile mücadelesindeki başarısını değerlendirildi.
ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, kriz, krizin ortaya çıkma aşamaları ve kriz yönetimi yaklaşımı hakkında bilgiler vererek Covid-19 salgını karşısında Türkiye’nin kriz yönetimini ve kriz iletişimi süreçlerini, kriz ve afet yönetiminde kabul edilen temel başarı kriterlerini ele aldı.
Prof. Dr. Genç, Türkiye’de sağlık politikaları ve sağlık sistemin yapılanması ile ilgili bilgiler verirken Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda ülkemizi, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerle kıyaslayarak kriz yönetimi açısından uygulanan politikaları kriz yönetimi açısından değerlendirdi.
Sıcak havaların etkisini göstermesiyle ADÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tünay Kurtoğlu ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, yaz sıcaklığının kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini konusunda bilgi birikimlerini paylaştı. Doç. Dr. Kurtoğlu ve Doç. Dr. Eryılmaz, kışların yağışlı ve ılık yazların sıcak ve genellikle kurak geçtiği Akdeniz ikliminin hâkim olduğu İlimizde yaz sıcaklıklarının kendini iyice hissettirmeye başlamasıyla yaşanabilecek kalp ve kalp-damar rahatsızlıklarına dikkat çekti.
Seslendirdiği şarkılarla ve ünlü dizelere yaptığı müziklerle büyük beğeni toplayan ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu Melek Mosso, Öğr. Gör. Zeynep Gergin Şefliğinde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans 3. sınıf çok sesli korosuyla düet yaptı. Mosso, ADÜ öğrencileriyle ünlü sanatçı Goran Bregoviç’in Ederlezi parçasını seslendirdi.
ADÜ Haber Dergisi’nin 152. sayısına online olarak okumak isteyen vatandaşlar https://www.adu.edu.tr/webfolders/aduhaber/dosyalar/20200617160527-3DLUIADUHABERMAYISWK-000042908632246666393607.pdf linki üzerinden dergiye ulaşabilecek.

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