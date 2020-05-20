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ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

19 gündemiyle okuyucu ile buluştu.Pandemi nedeniyle online da erişebileceğiniz derdinin bu sayısında ADÜ’de güncel haberlerin yanı sıra bu sayıya özel olarak Kovid -19 salgınını biyolojik, ekonomik ve halk sağlığı açısından değerlendirdi.Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

ADÜ Haber Dergisi, Kovid-19 gündemini özel sayı yaptı

19 gündemiyle okuyucu ile buluştu.
Pandemi nedeniyle online da erişebileceğiniz derdinin bu sayısında ADÜ’de güncel haberlerin yanı sıra bu sayıya özel olarak Kovid -19 salgınını biyolojik, ekonomik ve halk sağlığı açısından değerlendirdi.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Kovid-19 hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi. Omurgasız hayvanlar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Hazır, dünyayı yangın yerine çeviren Covid-19’un yapısı, işleyişi, bulaşma yollarını ve etkisini ADÜ Haber Dergisine anlattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Petek ise Covid-19 salgınının neden olduğu Türkiye ve dünya ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu’nda 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle görevlendirildi. Prof. Dr. Pınar Okyay, ADÜ Haber Dergisinin 151. sayısı için Kovid-19 Bilim Kurulu’nda görevlendirilmesi ve Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar ve halk sağlığı hakkında bilgiler verdi.

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