ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı okurlarla buluştu

ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı olan Ağustos 2020 yayımlandı. Online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında; Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Aktürk, nanoteknoloji üzerine yaptığı araştırmalarla dünyanın en prestijli burslarından biri olan Alexander von Humboldt deneyimli araştırmacı Bursu’na hak kazandı. Prof. Dr. Aktürk, Alexander von Humbold Vakfı Bursu’ndan nanoteknolojinin geleceğine, nanoteknolojinin enerji sorununun çözümünde oynadığı rolden nanoteknolojinin uygulama alanlarına kadar nanoteknolojiyle ilgili birçok konuyu anlattı.

Covid-19 pandemisinin yaşandığı şu günlerde ADÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şule Taş Gülen, özellikle erişkin yaş grubunda influenza (Grip) virüsüne ve pnömokoklara bağlı gelişen pnömoni yani zatürre gelişimini önlemede bağışıklanmanın önemine ve konu hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.

ADÜ, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR dizin ulusal yayın sıralamasında 217 üniversite arasında 23. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Bölgesindeki üniversiteler sıralamasında ise 3. sırada yer alan ADÜ ayrıca 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite, TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 25. üniversite oldu.