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ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı okurlarla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

ADÜ Haber Dergisi’nin 155.

ADÜ Haber Dergisi’nin 155. sayısı olan Ağustos 2020 yayımlandı. Online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında; Adnan Menderes Üniversitesi’nin (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Aktürk, nanoteknoloji üzerine yaptığı araştırmalarla dünyanın en prestijli burslarından biri olan Alexander von Humboldt deneyimli araştırmacı Bursu’na hak kazandı. Prof. Dr. Aktürk, Alexander von Humbold Vakfı Bursu’ndan nanoteknolojinin geleceğine, nanoteknolojinin enerji sorununun çözümünde oynadığı rolden nanoteknolojinin uygulama alanlarına kadar nanoteknolojiyle ilgili birçok konuyu anlattı.

Covid-19 pandemisinin yaşandığı şu günlerde ADÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şule Taş Gülen, özellikle erişkin yaş grubunda influenza (Grip) virüsüne ve pnömokoklara bağlı gelişen pnömoni yani zatürre gelişimini önlemede bağışıklanmanın önemine ve konu hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.

ADÜ, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR dizin ulusal yayın sıralamasında 217 üniversite arasında 23. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ege Bölgesindeki üniversiteler sıralamasında ise 3. sırada yer alan ADÜ ayrıca 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite, TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 25. üniversite oldu.

Bu yıl Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, yüzde 98.9 doluluk oranıyla başarılarını taçlandırarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Devlet üniversiteleri arasında doluluk oranı yüzde 93.9 olarak gerçekleşirken ADÜ’de bu oran yüzde 98.9 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik düzenlenen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı, 7 Ağustos 2020 tarihinde tamamlandı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de bizzat katıldığı fuarda Rektör Aldemir, bazı soruları kendisi cevaplayarak öğrencileri Aydın’a davet etti.

ADÜ’de görevde yükselmeleri gerçekleşen öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, rektörlük senato salonunda, 4-5-6-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen sunumlarla tamamlandı.

ADÜ merkez kampüs içerisinde bulunan Aydın’ın en büyük kamu yurdu olma özelliğine sahip Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun, inşaatı son aşamaya geldi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, online olarak ADÜ Haber Dergisi’ni okumak isteyenlerin dergiye, https://www.adu.edu.tr/webfolders/aduhaber/dosyalar/20200911163140-JOADUHABERAGUSTOSWEB-000048969335404362784311.pdf adresinden ulaşabileceğini belirtti.

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